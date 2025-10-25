◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025（2025年10月25日東京・国立競技場）世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアに15―19（前半3―14）で敗れた。7月のウェールズ2連戦以来の代表復帰となったNo・8リーチ・マイケル（BL東京）は先発出場し、後半28分までプレー。歴代最多の98キャップを誇る大野均に続き、日本代表として2人目の通算90キャップに到達した。今月7日に37歳の誕生日を迎えても衰え知らずの