遠藤航が立ち上げた留学支援プロジェクトに参加する1期生＝25日、東京都千代田区サッカー日本代表主将の遠藤航（リバプール）が立ち上げた留学支援プロジェクトの1期生が25日に東京都内で発表された。遠藤は選ばれた小学生6人へ「夢に向けて一緒に頑張っていこう。成長した姿を見られることを楽しみにしている」と、ビデオメッセージを寄せた。約120人の応募者から選ばれた1期生は、それぞれが挑戦するサッカーやフィギュアス