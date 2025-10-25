【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグは２４日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）がトロントで開幕した。大谷、山本、佐々木らが所属し、連覇がかかるドジャース（ナ・リーグ）は、３２年ぶりの制覇を目指すブルージェイズ（ア・リーグ）に４―１１で敗れて黒星スタート。大谷は１番指名打者で出場し、七回に自身ＷＳで初アーチとなる２点本塁打を放って４打数１安打２打点だった。２５日の第２戦もトロントで