ザ・クロマニヨンズのギタリスト、真島昌利（63）が25日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。音楽を始めた経緯を明かした。真島は音楽を始めるまでは長嶋茂雄さんに憧れる野球少年だったと明かし、音楽を始めるきっかけはビートルズだったという。真島は「小学校6年性の終わりくらいにビートルズ聴いて、1974年なんですけど、僕が中学に入った年って。その年にちょうど長嶋選