ベネッセコーポレーションは10月20日、東京大学社会科学研究所と共同で実施している「子どもの生活と学びに関する親子調査」を中心とした調査結果をもとに、子どもたちの読書行動やスマートフォンの利用、語彙力・読解力との関係に関するデータをまとめ、発表した。○読書を「しない」層が1.5倍に増加1日の中で読書を「しない」(0分)という回答は52.7%(2024年)と半数を超えた。10年前(2015年、34.3%)と比べて読書を「しない」層が1