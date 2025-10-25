明光ネットワークジャパンは10月20日、「私立高校無償化に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年10月3日〜10月6日、私立高校の受験を予定している中学1年生〜3年生の子どもを持つ全国の保護者1,000名を対象にインターネットで行われた。○私立高校無償化が志望校選びを後押し私立高校授業料実質無償化制度が導入されたことで、志望校の選択肢は広がりましたか?保護者1,000名を対象に、私立高校の授業料が実質無償化にな