大阪・吹田市の万博記念公園は２５日、同公園内で「ヨルダンの文化に触れよう」と題したイベントを開催した。大阪・関西万博で人気を集めたヨルダン館での展示や文化体験を、より多くの人々に広く知ってもらうことを目的としたもの。ヨルダンの砂に触れられる体験のほか、ヨルダン料理やヨルダンコーヒーを提供するキッチンカーが出店し、ヨルダン館で販売されていた関連グッズの販売も行われた。また来場者には、アラビア書