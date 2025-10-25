◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）柏はホームで横浜ＦＣと対戦し、２―０で勝利した。序盤から今季の柏らしくボールを保持しながらチャンスをうかがうと、後半２７分にＭＦ山田雄士がミドルシュートを決めて先制。さらに４分後にはＭＦ仲間隼斗がだめ押しの追加点を決めた。相手は序盤からラインを下げてくるスタイルで臨んだが、一瞬の隙を突いて２点を獲得。守備でもフィジカルの強い