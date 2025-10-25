元AKB48でタレントの板野友美さん（34）が2025年10月17日、自身のインスタグラムを更新。タレントの重盛さと美さん（37）との密着ショットを披露した。「YouTube撮影デート」板野さんは、「YouTube撮影デート」と明かし、ピースサインをして密着する様子や、一緒にジャンプする姿など、重盛さんとの2ショットを投稿。「さっちゃん撮影プロすぎて可愛く撮ってくれた写真は近日インスタ載せる」とつづっていた。また、「さっちゃんと