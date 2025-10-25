俳優の桃井かおりが25日、自身のインスタグラムを更新。庭で食べる「#かおり飯」を披露した。【写真】「器がイイ」“庭で食べる”手作りの朝食を披露した桃井かおり「何も食べないでもいいかも〜なんて時は、ほれこうして庭で鮭定食！」と紹介し、シンプルで家庭的な朝食を披露。「早く来て〜ナスの浅漬けが色変わりしてく〜」と呼びかけるようにつづった。この投稿には「ステキな朝食」「わーいいなぁ、お庭で定食」「美味