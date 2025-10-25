高校野球の秋季中国大会1回戦が25日、山口県宇部市のユーピーアールスタジアムなどで行われ、部内での暴力事案があって夏の甲子園大会を途中で出場辞退した広陵（広島）は高川学園（山口）に2―8で敗れ、来春の選抜大会出場が絶望的となった。秋季大会の成績は、来春の選抜大会出場校を決める重要な参考資料となる。中国地区からは2校が出場する。