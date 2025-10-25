あすは低気圧や前線の影響で、広い範囲で雨となりそうです。東海や関東、北陸、東北南部は、午後ほど、雨足の強まる所があるでしょう。北海道は朝のうち晴れ間がありますが、夕方以降は激しい雨になる所があり、沿岸では風も強まるため注意が必要です。西日本各地は、きょうより高くなる所が多いでしょう。東日本は、きょうと同じような気温の所が多く、日中は18℃前後の予想です。ただ、東京は寒さが続き、最高気温は16℃止まりの