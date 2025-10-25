TBS吉村恵里子アナウンサー（26）が25日までに自身のインスタグラムを更新。マツコ・デラックス（52）とのツーショットを公開し、反響を呼んでいる。「仕事のあれこれ」と前置きし、5枚の写真を公開。「（1）〜（3）マツコさんへ取材。祝四回目（4）Nスタお天気でブーナさんと（5）ひるおびもプレゼン午前やってます」とつづった。マツコとのツーショット写真は「令和7年度北海道米」のイベントだった。マツコとのツーショット