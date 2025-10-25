【J1第35節】(サンガS)京都 1-1(前半1-0)鹿島<得点者>[京]マルコ・トゥーリオ(36分)[鹿]鈴木優磨(90分+6)<警告>[京]原大智(11分)、長沢駿(12分)、齊藤未月(25分)、レオ・ゴメス(82分)[鹿]キム・テヒョン(62分)観衆:20,353人主審:木村博之└首位・鹿島が終了間際に同点劇! 鈴木優磨が粘りの劇的ゴール、3位・京都は目前に白星逃す