【J1第35節】(埼玉)浦和 0-0(前半0-0)町田<警告>[町]増山朝陽(36分)、前寛之(85分)、ナ・サンホ(90分+1)主審:福島孝一郎└浦和が“応援ボイコット”の埼スタで町田とドロー…DFホイブラーテン「残り3試合は声援をもらえるように準備を」