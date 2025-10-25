J1第35節が25日に各地で行われ、翌26日に試合を控えるアルビレックス新潟のJ2降格が決まった。最下位20位の新潟は残り4試合となった前節終了時点で、残留圏内17位の横浜F・マリノスと12ポイント差。横浜FMが25日のサンフレッチェ広島戦で3-0の勝利を収めたことで、26日にホームで開催されるヴィッセル神戸戦を待たずに18位以下が確定した。今季の新潟はシーズン序盤から苦戦が続き、7月の第24節以降は最下位に定着。来季は20