[10.25 J1第35節 C大阪 2-0 川崎F ヨドコウ]J1リーグは25日に第35節を行った。10位のセレッソ大阪と6位の川崎フロンターレの対戦は、C大阪が2-0で勝利した。序盤から攻勢を強めたC大阪は、前半4分に先制に成功。後方からのロングボールをMFチアゴ・アンドラーデが折り返し、ゴール前でFWラファエル・ハットンが冷静に決めた。7分には相手のクリアミスを拾ったMF田中駿汰が右足ミドル。ゴール左に突き刺し、2-0と点差を広げた。