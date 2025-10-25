【J1第35節】(三協F柏)柏 2-0(前半0-0)横浜FC<得点者>[柏]山田雄士(72分)、仲間隼斗(76分)<警告>[横]ヤクブ・スウォビィク(48分)観衆:12,950人主審:池内明彦└途中出場の山田雄士と仲間隼斗のゴールで今季2度目の3連勝、柏が首位猛追! 残留争う横浜FCは痛い敗戦…