【J1第35節】(味スタ)FC東京 3-1(前半0-0)岡山<得点者>[F]佐藤恵允2(48分、90分)、俵積田晃太(88分)[岡]江坂任(72分)<警告>[岡]立田悠悟(35分)、鈴木喜丈(82分)観衆:24,664人主審:山下良美