[10.25 J2第34節](ピースタ)※17:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 21 後藤雅明DF 29 新井一耀DF 44 江川湧清DF 48 照山颯人MF 5 山口蛍MF 8 ディエゴ・ピトゥカMF 10 マテウス・ジェズスMF 19 澤田崇MF 33 笠柳翼MF 50 翁長聖FW 11 エジガル・ジュニオ控えGK 31 原田岳DF 3 関口正大DF 15 岡野洵DF 23 米田隼也DF 25 櫛引一紀MF 20 中村慶太MF 34 松本天夢FW 18 山崎凌吾FW 45 ガブリエル・チグ