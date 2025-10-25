[10.25 J1第35節 横浜FM 3-0 広島 日産ス]J1リーグは25日、第35節を各地で行い、横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島を3-0で破った。横浜FMは残留争いが佳境となった最終盤に4-0、3-0という大差で2試合連続の完封勝利。今節は18位の横浜FCが柏に敗れたため、残り3試合で両者の勝ち点差は5に広がり、17位の横浜FMがJ1残留に大きく前進した。横浜FMは前節・浦和戦(◯4-0)の大勝で降格圏18位との勝ち点差を2ポイントに広げていた