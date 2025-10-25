【J1第35節】(日産ス)横浜FM 3-0(前半1-0)広島<得点者>[横]植中朝日(12分)、天野純(86分)、ジェイソン・キニョーネス(90分+1)<警告>[横]ジェイソン・キニョーネス(72分)、ユーリ・アラウージョ(80分)、鈴木冬一(87分)主審:飯田淳平├横浜FM、J1残留に大きく前進!! シーズン佳境の4-0→3-0連勝で降格圏と勝ち点5差に└“奇策”荒木隼人FW起用も実らず0-3完敗…広島スキッベ監督「今の我々はオフェンス面であと一歩が足