【J3第33節】(正田スタ)群馬 2-0(前半2-0)奈良<得点者>[群]河田篤秀(24分)、高橋勇利也(44分)<警告>[群]加々美登生(16分)、小柳達司(47分)、大畑隆也(50分)、河田篤秀(61分)[奈]百田真登(48分)、中島賢星(90分+4)観衆:2,389人主審:酒井達矢