【J1第35節】(アイスタ)清水 1-0(前半1-0)東京V<得点者>[清]オウンゴール(18分)<警告>[清]吉田豊(56分)、マテウス・ブエノ(68分)[東]齋藤功佑(4分)、森田晃樹(39分)観衆:16,814人主審:中村太