[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]25日に開催されたJ1第35節、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルと横浜FCが対戦。途中出場のMF山田雄士とMF仲間隼斗のゴールで柏が2-0の勝利。3連勝で首位を追走している。2連勝、4引き分け、2連勝と8戦負けなしで2位に浮上した柏(勝ち点63)は、5-0の大勝を飾った前節・G大阪戦と同じ11人でスタート。2ゴールをあげたDFジエゴは左WB、DF山之内佑成(東洋大4年)は公式戦3試合連続