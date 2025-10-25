国土交通省は、熊本豪雨で被災したくま川鉄道の事業再構築計画を24日に認定しました。この計画は、熊本豪雨で被災し人吉温泉駅と肥後西村駅の間で運休が続く くま側鉄道が申請したものです。県と沿線自治体でつくる「管理機構」が施設を保有し、くま川鉄道が運行を担う「上下分離方式」を導入します。総事業費は35億1400万円で、来年度から10年かけて、輸送人数や収支の改善を図ります。2026年度上半期の全線再開を目指し、アニメ