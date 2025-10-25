伊豆諸島では２６日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に注意・警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。 【画像】全国の天気を地方ごとに ［気象概況］伊豆諸島付近には、日本の東の高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。２６日は日本の南の前線上に低気圧が発生し、伊豆諸島付近を北東に進む見込みです。暖かく湿った空気が流れ込むため