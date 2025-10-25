Koko (Ba,Vo)とKana (G)の2人による新世代バンド・YURERUKOが、初の主催ライブを下北沢MOSAiCで開催。そのライブ上でバンド初のEP『ケンカしようぜ！』を2026年1月7日(水)にリリースすることが発表された。◆ライブ写真YURERUKOは、真っ直ぐ突き抜けるKokoのボーカルにアルペジオを多用したKanaのギターが絡み合い、勢いと繊細さが同居しているサウンドが魅力だ。そこにバンドのテーマである“揺れる恋心”を描写した歌詞の世界観