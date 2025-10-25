「熊本天草幹線道路」の早期完成を求める住民集会が開かれ、金子恭之国土交通大臣が出席しました。熊本天草幹線道路は、熊本市と天草市を90分で結ぼうと、国と県が整備しています。集会では九州地方整備局が工事の進捗を説明し、金子恭之国交大臣も登壇しました。■金子恭之国交相「私自身も皆さん方の熱意をしっかりと胸に秘めながら、皆さん方の念願であります熊本天草幹線道路の全線開通に向けて、しっかりと努力していく」