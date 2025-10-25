熊本県津奈木町にある温泉施設が 宿泊もできるホテルとしてリニューアルし、24日関係者にお披露目されました。 宿泊できる温泉施設としてリニューアルしたのは「つなぎ温泉ホテル四季彩（しきさい）」です。 町がこれまでの温泉施設を約6億をかけて宿泊できるようリニューアルし、施設の2階に 家族連れでも利用しやすいクイーンサイズの3室とダブル・シングルサイズの5室あわせて8室を整備しました。 1