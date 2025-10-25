タレント・井上咲楽の豪快すぎる食べっぷりが注目を集めている。井上は２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「いえーーーーーーーーーーーーい！日常のキリトリ！」と勢いのあるプライベート満喫ショットを公開。ホットドッグを前に満面の笑みを見せ、一気にかぶりつく無邪気な姿をシェアした。この投稿にはファンからの「天使」「笑顔がめちゃかわいい」「なんて豪快な」「楽しそうで何より」「咲楽最高」などのコメ