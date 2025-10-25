◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都１―１鹿島（２５日・サンガＳ） 首位の鹿島は京都と１―１で引き分けた。０―１で迎えた後半アディショナルタイムにＦＷ鈴木優磨が起死回生の同点ゴールを奪った。＊＊＊勝ち点１をもたらした鈴木は「もったいないですね」と試合を振り返り、相手のプレスをかいくぐれず、前線にボールが届かなかった前半の内容を悔いた。同点ゴールは後半アディショナルタイム、事実上のラ