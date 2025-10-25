全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席した。大会２連覇を狙う昨季女王の立命大は、エース区間の最長５区（９．２キロ）に主将の土屋舞琴（４年）を起用。今季は学生の世界一を決めるワールドユニバーシティゲームズのハーフマラソンで２位に入った実力者は「トップでタスキを渡したい。今年１番の走りができれば」と意気込ん