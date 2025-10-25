◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル、稍重）勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる出世レースの２歳牝馬Ｇ３は１０頭立てで争われ、２番人気で川田将雅騎手騎乗のフィロステファニ（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）が、直線差し切り重賞初制覇を飾った。勝ち時計は、１分３３秒８。川田将雅騎手は２０１９年のリアアメリア以来の同レース２勝目。同馬は兄に２０２３年の皐