新交通「ゆりかもめ」は来月1日に開業30周年を迎えます。節目の日を前に、10年ぶりに車両基地の公開イベントが開催されました。親子連れや鉄道ファンでにぎわったのは、東京・有明にある「ゆりかもめ車両基地」です。開業30周年を記念して、10年ぶりに一般公開され、1万人の応募者から抽選で選ばれたおよそ3000人が来場しました。イベントに参加した人は、普段は立ち入ることができない車両基地で、洗浄されている車両を中から見学