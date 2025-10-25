イオンモール岡山 工業高校の生徒たちが日々の成果を発表する「工業高校探求フェス」が、25日イオンモール岡山で開かれました。中学生らに工業高校の魅力を知ってもらおうと初めて開かれ、工業系の学科がある県内の９つの高校がブースを出展しました。 授業で製作した金属製品を展示したり、学校のオリジナルキャラクター作りを体験できるワークショップを開いたりしました。 ステ}