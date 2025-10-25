タワーマンションが立ち並ぶ東京・中央区で、地域防災力を高めようと2つのマンションが一緒に防災訓練をおこないました。中央区勝どきにあるタワーマンションでは25日、住人らが1階から43階までの階段をのぼりました。大地震でエレベーターが停止したことを想定した訓練です。住人「高層階になればなるほど歩いて（水など）あげるのは大変なんだろうなというのは感じましたね。今回を機に（備蓄を）ちゃんとやったほうがいいかなと