◇第53回世界体操競技選手権大会（日本時間25日、ジャカルタ）世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、男子跳馬の決勝に南一輝選手が出場。1本目は着地が大きく崩れて13.133と点数が伸びませんでしたが、2本目は技の美しさなどを表すEスコアで9.466の好記録を出して14.366をマーク。しかし1本目の得点が響き、平均13.749点で8位となりました。競技後、南選手は「（1本目は）本当はドリックスでいこうと思ったのですが、メダ