アクトインディは10月23日、運動会についての調査結果を発表した。調査は2025年7月、同社が運営する「いこーよ」の会員417名を対象にインターネットで行われた。「最新運動会トレンド」についての調査○運動会の開催時期は「秋」が半数運動会の実施時期について尋ねたところ、「秋(9月〜11月頃)」が52.1%と半数以上を占め、秋がメインの開催時期であることがわかった。運動会はいつ実施されますか?(されましたか?)一方で、「春(5月