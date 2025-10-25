星野リゾートは10月22日、12月11日に開業する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)が「ZEB Ready認証」と「CASBEE建築評価認証」の最高Sランクを国内ホテルで初めて同時取得したことを発表した。リゾナーレ下関○2つの環境認証を国内ホテルで初めて同時取得「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)」は、建築物の一次エネルギー消費性能を第三者機関が評価し、結果を表示する制度