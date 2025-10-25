犬が寝ぼけているときにやりがちな行動 1.手足をバタバタとさせる 犬が寝ぼけているとき、寝たままの体勢で手足をバタバタとさせることがあります。 我が家では「夢の中で走ってるのかも…♡」と言っているのですが、浅い眠りであるレム睡眠時には、犬も夢を見ることがあるのではないかとされています。 2.悲しい声でクンクンと鳴く 犬が寝ぼけているとき、寝たままの体勢で悲しい声でクンクンと鳴くことがあります。