2006年に「EXILE Vocal Battle Audition 2006 〜ASIAN DREAM〜」にて新ボーカルの座を勝ち取ったEXILE TAKAHIRO。その端正な顔立ちと歌唱力で人気を博していた彼が思い入れのある日本武道館で「EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2025 "HERCULES"」を開催した。今回で3回目になる日本武道館ライブだが、TAKAHIROにとっては毎度思い入れのある特別な場所。タイトルの「HERCULES」は星座からとったものでファンと明るい星空のような風景を