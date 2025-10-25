バレーボール国内トップリーグSVリーグ女子の岡山シーガルズは、きょう（25日）、ホーム開幕戦に臨みました。 今シーズン、初めてのホーム戦にはサポーターなど約1400人が応援に駆けつけました。青のユニフォーム岡山シーガルズは、東レアローズ滋賀と対戦。第1セットは、小松原選手や藤村選手のスパイクなどで先取します。しかし続く第2セットか