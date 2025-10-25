お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が25日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。24日、ワーナーミュージック・ジャパンから本名の「石川晟也」名義で歌手デビュー、同日放送の朝日系「ミュージックステーション」で「オカンのLINE」を生歌唱したせいや。「Mステでデビュー曲を歌わせてもらいました僕もあんまり意味分かってませんあいみょんさんが同じレーベルの先輩になりましたとにか