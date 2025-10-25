“公務員離れ”を食い止めようと、和歌山県にある大学で、現役の公務員と学生が制服を着てランウェイを歩くファッションショーが行われました。警察官や海上保安庁の制服に身を包んだ大学生らがポーズを決めます。近畿大学和歌山キャンパスで行われている大学祭の注目イベント「公務員制服ファッションショー」です。和歌山にある自衛隊や警察などの、いわゆる公安系の機関が地域住民や学生たちに公務員の仕事についてもっと