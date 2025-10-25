オーストラリアに敗れ頭を抱える日本代表＝国立競技場ラグビーのテストマッチ、リポビタンDチャレンジカップは25日、東京・国立競技場で行われ、世界ランキング13位の日本代表は同7位のオーストラリア代表に15―19で惜敗した。ワールドカップ（W杯）2度優勝の強豪から初勝利はならず、対戦成績は7戦全敗。日本は前半を3―14で折り返した。後半はプロップ竹内（東京SG）とフランカーのガンター（埼玉）がトライを奪うなど4点差