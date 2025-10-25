星野リゾートは2026年4月21日、「OMO7横浜 by 星野リゾート」を神奈川県横浜市に開業する。OMO7横浜 by 星野リゾート○コンセプトは「気分上々、ハマイズム」1859年に開港して以来、横浜では海外と日本の文化が出会い、独自の発展を遂げてきた。さらに、西洋文化の入り口として、日本の流行と文化をリードしてきた。そんな時代ごとに新旧を融合させ、常に新しいものとして発信してきたエネルギーを「ハマイズム」と表現した。横浜