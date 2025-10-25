本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。 台北の街を爆走するノンストップ・カーアクション！＊＊＊『ドライブ・クレイジー：タイペイ・ミッション』評点：★3.5点（5点満点）© 2024 - EUROPACORPポップコーン片手に楽しみたい王道ジャンル映画邦題の印象や、『ワイルド・スピード』シリーズのサン・カンとルーク・エヴァンズが共演していることなどから