アメリカのトランプ大統領は、第2次政権で初となるアジア歴訪に出発しました。中国の習近平国家主席との会談では「台湾」について協議すると明言しました。アメリカトランプ大統領「台湾には行かないが（中国の習主席と）台湾について話す予定だ。遠くない場所だからね」トランプ大統領は24日、韓国で30日に行われる予定の習主席との会談で、「台湾」を議題にすると明らかにしました。台湾をめぐっては、これに先立ち、アメリカ