ミュージカルのタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「音乐之声」の意味は？中国語で「音乐之声」と表すミュージカルはなんでしょうか？ヒントは、劇中で「ドレミの歌」が歌われます。いったい、中国語で「音乐之声」と表すミュージカルとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「サウンド・オブ・ミュージッ